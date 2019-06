Miljoenenoplichter krijgt 4 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

13u28 0 Deinze Een 64-jarige zaakvoerder, een berucht man in Deinze, heeft in beroep een celstraf van vier jaar gekregen nadat hij maar liefst 4,2 miljoen euro verduisterde via zijn bedrijf. Maar liefst 3,9 miljoen euro werd verbeurdverklaard. In eerste aanleg kreeg hij zes jaar cel voor de feiten. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge woont de man nu in Frankrijk. Het hof besloot de man onmiddellijk aan te houden.

Een kasteel, een poepsjiek horloge, een heleboel dure reizen, ontelbare bezoekjes aan de duurste restaurants. Je kan het je zo gek niet bedenken of Fabien S., zaakvoerder van het inmiddels failliete bedrijf voor het onderhoud van motorfietsen nv UNO, gaf er ontelbaar veel geld aan uit. Geld dat niet van hem was: de man maakte zich schuldig aan miljoenenverduistering en kreeg in beroep daar vier jaar cel voor. Daarnaast werd er ook een beroepsverbod opgelegd. “Dit is absoluut noodzakelijk”, klinkt het in het arrest van het hof. “Niet alleen om de maatschappij in het algemeen en het reguliere commerciële circuit in het bijzonder te beschermen tegen de beklaagde , maar ook om de beklaagde te weerhouden van recidive en hem te doen inzien dat de regels die het eerlijke handelsverkeer beheersen strikt moeten worden nageleefd.” S. was niet aanwezig op de uitspraak, volgens zijn advocaat moest hij op zakenreis van Parijs naar het Russische Minsk. Het hof sprak een onmiddellijke aanhouding uit voor de man.

Decadente vliegtuigreizen

“Het is intussen meer dan tien jaar geleden dat Fabien en ik in Saoedi-Arabië een contract ondertekenden”, zei slachtoffer Christof Roos in onze krant tijdens het proces in eerste aanleg. Hij diende nooit een klacht in. Roos is een voormalig gemeenteraadslid voor Open VLD in Deinze en baatte in het kielzog van zijn vader Robert de apotheek op de Markt uit. “Tot vlak voor ik met Fabien in zee ging. Ik had mijn apotheek overgelaten en dus heel wat extra geld. Samen zouden we aan een project werken rond stamcellen. Ik had het gevoel dat ik aan het investeren was in de toekomst. Maar eigenlijk heb ik betaald voor de decadente vliegtuigreizen en de licentie waar nooit iets van in huis kwam. In totaal moet Fabien me zo’n 5 tot 10 miljoen Belgische Frank afhandig gemaakt hebben, 125.000 tot 250.000 euro.” In de tijd dat ze samenwerkten, heeft Christof hem zeer goed leren kennen.

Een dromer

“Hij was een dromer, iemand die iedereen het gevoel gaf dat alles mogelijk was. Maar uiteindelijk bleek hij een fantast.” Het voormalige gemeenteraadslid zat diep in de put toen hij dat doorhad. “Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk geen klacht ingediend heb: ik zat er helemaal door, mijn huwelijk ging eraan kapot. Fabien beloofde me trouwens iedere maand 2500 euro schadevergoeding te betalen als ik niet naar de politie stapte. Te weinig, natuurlijk, en hij heeft dat enkel de eerste maand betaald. Gelukkig is alles goed gekomen, want ik heb alles kunnen ontvluchten. Van dat geld ben ik dom geweest natuurlijk, maar ik blijf nog altijd optimistisch in het leven staan.”