Militair Alex (54) stippelt fietsroute uit langs WOI-graven: “Op twee wielen door oorlogslandschap” Anthony Statius

11 juni 2020

14u17 0 Deinze Een fietstocht doorheen het oorlogsverleden van Nevele. Met dit originele initiatief wil de heemkundige kring Het Land van Nevele deze zomer mensen uit hun kot krijgen. Initiatiefnemer Alex Dhont (54) werkte een jaar lang aan een route van Merendree naar Landegem met zestien stopplaatsen. “Aan iedere halte hangt een verhaal vast, die je via een QR-code kan lezen op je smartphone”, zegt Alex.

Alex Dhondt uit Merendree is al dertig jaar lang reserveofficier bij het Belgisch leger. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de heemkundige kring Het Land van Nevele en in zijn publicaties verdiept hij zich vaak in het oorlogsverleden van deze regio. Deze zomer combineert Alex zijn interesse in de militaire gebeurtenissen in het land van Nevele met een fietstocht. In het kader van het vijftigjarig bestaan van de heemkundige kring zou de fietstocht in augustus gelanceerd worden, maar door het coronavirus kan je vanaf maandag 15 juni al de ketting insmeren voor een tochtje doorheen het Nevele tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Gasgranaten

“Eind oktober 1918 woedde tijdens de laatste weken van Groote Oorlog nog een onverwacht hard gevecht tussen oprukkende Belgische troepen en Duitse gevechtseenheden”, vertelt Alex. “De Duitsers hadden zich verschanst achter het Schipdonkkanaal aan de kant van Vaart Rechteroever. Vooral ter hoogte van Landegem speelde zich een hevige strijd af en het Belgische leger verloor in de zone Hansbeke, Landegem en Merendree meer dan tweehonderd soldaten. Tegelijk werden de dorpen in het gebied grotendeels verwoest door artillerievuur, waarbij ook gasgranaten werden gebruikt. Aan de hand van stafkaarten en andere documenten uit het archief van het leger, heb ik heel wat info gevonden over deze gesneuvelde soldaten. In totaal heb ik 32 locaties gevonden waar militairen begraven liggen en daarvan heb ik een deel in kaart gebracht. Zo krijgen deze soldaten voor het eerst een gezicht.”

Aan ieder infopunt is een apart verhaal te vertellen, en dit kan met de smartphone worden opgeroepen via een QR-code die op elk bord is aangebracht Alex Dhont

De fietstocht van van Alex start aan de kerk van Merendree en eindigt aan Landegem-kerk, maar het is mogelijk om op gelijk welk punt te beginnen. Afgelopen weekend plaatste hij samen met zijn zoon Layton en dochter Ambrynn infoborden langs een vijftiental punten waar deze onfortuinlijke Belgische soldaten alsnog de dood vonden. “Op iedere plaats is een apart verhaal te vertellen en dit kan met de smartphone worden opgeroepen via een QR-code die op elk bord is aangebracht”, legt Alex uit. “Een mooi voorbeeld is de Zandekapel in Hansbeke. Twee soldaten uit Muizen (Mechelen) sneuvelden hier op 31 oktober 1918 en werden er in een veldgraf achtergelaten. Twee broers van de soldaten sloegen de handen in elkaar en zijn met twee kisten op een handkar van Mechelen naar Hansbeke gekomen. In putje winter hebben ze hun gesneuvelde broers te voet naar huis gebracht.”

Extra locaties

De gewone fietstocht is 20 kilometer lang en voert de deelnemers langs tien punten. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, zijn er nog twee extra lussen met extra locaties. De QR-codes worden vanaf maandag 15 juni geactiveerd en ze blijven actief tot eind oktober. De route kan worden gevolgd met Google Maps via deze link. Meer info via www.landvannevele.com.