Michaël Portzky spreekt over stress in De Bosrank Anthony Statius

13 november 2019

14u11 0 Deinze OKRA Deinze Centrum & Petegem nodigt op donderdagnamiddag 14 november psycholoog Michaël Portzky uit. In LDC De Bosrank geeft hij uitleg over stress en veerkracht.

In zijn voordracht ‘Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress’ geeft psycholoog Michaël Portzky antwoord op allerlei vragen rond stress. De man schreef een boek over het onderwerp en ontwikkelt een concreet actieplan voor wie de schade, veroorzaakt door stress en aanverwante problemen, stap voor stap wil herstellen.

Iedereen is welkom om 14.30 uur in LDC De Bosrank in Ten Bosse 140-150. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven is niet nodig.