Meters en peters gezocht voor AED-toestellen Anthony Statius

13 augustus 2020

14u46 4 Deinze De stad Deinze is op zoek naar peters en meters voor haar AED-toestellen. Deze vrijwilligers zouden instaan voor de maandelijkse controle van deze levensreddende defibrillatoren.

Als Hartveilige stad beheert Deinze 23 van AED’s of Automatische Externe Defibrillatoren (AED). Het is van levensbelang dat deze toestellen goed werken. Daarom doet het stadsbestuur een oproep naar de buurtbewoners om zich kandidaat te stellen als meter of peter van een AED-toestel.

Men zoekt peters en meters voor de toestellen op één van volgende locaties: de garage aan het voormalig politiegebouw in de Kastanjelaan in Petegem, zaal De Engel in de Leernsesteenweg 250 in Sint-Martens-Leerne, de zaal Oud Gemeentehuis in de Leernsesteenweg 191 in Bachte-Maria-Leerne, zaal De Vlasschuur in de Ardense Jagerstraat in Gottem, zaal Leiezicht in de Sint-Janstraat 1 in Grammene, zaal Ter Donck in de Terdonckstraat 2 in Wontergem, zaal Reigersnest in de Pastoriestraat 32B in Meigem, zaal Sint-Pieters in de Aarseleweg 20A in Vinkt, zaal Te Lande in de Vinktstraat 28 in Zeveren, zaal Ten Hove in de Nieuwstraat 3 in Astene, Astene Sas - in de Hellestraat 20, zaal Hansbeke in Hansbekedorp 35, zaal Vosselare in Vosselaredorp 51 en aan Witte Kaproenen in de Berkenlaan 36A in Petegem. Bij de overige locaties worden de controles uitgevoerd door het stadsbestuur.

Wie zich aangesproken voelt om peter of meter te worden van een AED-toestel, kan zich voor 14 september kandidaat stellen via welzijn@deinze.be.