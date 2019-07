Metejoor dompelt Kaandelpark onder in zuiderse ritmes Anthony Statius

17 juli 2019

09u00 2 Deinze De Engie Parkies in het Kaandelpark in Deinze gaan vanavond verder met een optreden van Metejoor.

Metejoor stond eerder al te blinken in een tot de nok gevulde Paradiso als support voor Clouseau en hij won met MNM het voorprogramma van Niels Destadsbader in Het Sportpaleis. Hoog tijd om de rest van Vlaanderen voor zich te winnen met de release van nog twee nieuwe singles in 2019, gevolgd door een zomertour en een full cd. Metejoor combineert zijn frisse Vlaamse pop met zuiderse ritmes. Denk Clouseau met de schwung van Buena Vista Social Club of de energie van Bart Peeters met de looks van Enrique Iglesias.

De Parkies vinden telkens op woensdagavond plaats in het Kaandelpark van Deinze. De gratis concerten starten om 19 uur. Bezoekers kunnen ook genieten van hapjes en drankjes. Op www.engieparkies.be vind je meer info.