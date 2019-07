Met tientallen tegelijk douchen tussen de kasplantjes: 100 Chirojongeren kamperen in Nevels sierteeltbedrijf Anthony Statius

29 juli 2019

16u18 28 Deinze Bij siertelers Goderick Meuninck en Annemarie Vroman uit Nevele waren het niet enkel de kasplanten die water kregen. Hun weide werd de voorbije dagen ingepalmd door een honderdtal jongeren van Chiro Burcht en het beregeningssysteem in de serres bleek de perfecte douche te zijn. “Lekker fris tijdens deze hittegolf en een beetje paradijselijk tussen al die plantjes”, zegt groepsleidster Romy Van Bortel.

De jongens en meisjes van Chiro Burcht hebben er dankzij de Nevelse siertelers Goderick Meuninck en Annemarie Vroman een toch wel uniek zomerkamp opzitten. De voorbije tien dagen konden zij terecht op de weide naast de serres, en eten en douchen deden zij tussen de honderden kamerplanten.

“Goderick en Annemarie hebben ons zomerkamp gered”, zegt Romy Van Bortel van Chiro Burcht. “Normaal gezien gingen wij met onze groep naar het Waalse dorpje Martilly, maar aangezien daar nog steeds sprake is van varkenspest bij everzwijnen, wilden we dat risico niet nemen. In april zijn we noodgedwongen op zoek moeten gaan naar een andere locatie.” Zo’n 150 jeugdkampen dreigden in het water te vallen en daarom deed de vrouwenvereniging KVLV een oproep bij al haar leden die actief zijn in de land- en tuinbouw, om hun bedrijf ter beschikking te stellen van de jeugdbewegingen. Goderick en Annemarie van het sierteeltbedrijf in Nevele gingen maar al te graag op deze oproep in, en zo kwam de Chiro van Burcht uiteindelijk in Nevele terecht.

Geen moment getwijfeld

“Toen we de oproep zagen, hebben we geen moment getwijfeld", zegt Annemarie. “Wij krijgen tijdens de schoolperiode regelmatig scholen over de vloer en daarnaast zijn we een zorgbedrijf waar kinderen met een beperking terechtkunnen. Onze dochters zijn vroeger ook vaak op kamp geweest met de jeugdbeweging, dus we wilden deze jongeren graag uit de nood helpen. We krijgen vaak jongeren over de vloer, maar het is wel de eerste keer dat we zo’n grote groep gedurende tien dagen op bezoek krijgen. We hebben enkele aanpassingen gedaan om het hen zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Zo konden ze hun tentenkamp opzetten op onze weide en we hebben nog vlug drie toiletten bijgebouwd. Voor de maaltijden konden ze terecht in onze serres en als douches hadden we iets extra leuk in gedachten. Het beregeningssysteem van onze kamerplanten kan perfect dienen als douches, zo konden de Chiroleden zich regelmatig verfrissen tijdens deze warme dagen. Het enige wat we moesten doen is het kraantje van de meststoffen afkoppelen zodat er enkel zuiver water uit de sproeiers spoot.”

We hebben het ons nog niet beklaagd dat we van locatie zijn moeten veranderen. Dit wordt een kamp om nooit te vergeten Romy

“Een geniaal idee”, zegt Romy van Chiro Burcht. “Dankzij het systeem van Annemarie en Goderick konden we met veertig tegelijk onder de douche. Zo konden we elkaars haar wassen, allemaal heel leuk voor onze leden. Het water was extra verfrissend tijdens de extreme temperaturen van vorige week. Donderdag zijn we er zeker drie tot vier keer onder gaan staan. Tijdens het douchen stonden we tussen honderden plantjes en dat geeft een beetje een paradijselijk vakantiegevoel. We hebben het ons nog niet beklaagd dat we van kamplocatie zijn moeten veranderen. Het is ook de eerste keer dat we zoveel contact hadden met de eigenaren van het kampterrein. Annemarie en Goderick stonden steeds paraat. Dit wordt een kamp om nooit te vergeten.”