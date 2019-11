Merendreestraat dit weekend afgesloten Anthony Statius

28 november 2019

08u49 0 Deinze De Merendreestraat (N461) in Hansebeke wordt komend weekend afgesloten voor alle verkeer. Dit kadert in de aanleg van een derde en vierde spoor.

In Hansbeke is Infrabel volop bezig met de aanleg van een derde en vierde spoor. Belangrijk onderdeel van deze werken is de bouw van een tunnel tussen Zandestraat en Merendreestraat. Komend weekend wordt de dakplaat van deze tunnel op zijn definitieve plaats geschoven. Hiervoor is het nodig om de Merendreestraat (N461) af te sluiten vanaf vrijdag 29 november na de avondspits tot en met maandag 2 december.

De omleggingen naar aanleiding van het afsluiten van de Nevelestraat (N437) blijven ongewijzigd. Bijkomende wegomleggingen vind je op bit.ly/Merendreestraat.