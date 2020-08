Merendreekerk afgezet met nadarhekken door loszittende kruisen Anthony Statius

29 augustus 2020

09u51 1 Deinze De kerk van Merendree (Deinze) werd deels afgezet met nadarhekken omdat de kans bestaat dat twee betonnen kruisen dreigen naar beneden te donderden. “De kruisen worden zo snel mogelijk vastgezet”, zegt schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V).

Parkeren naast de Sint-Radegondiskerk van Merendree is tijdelijk verboden. Zowel aan de voor- als achterzijde van het beschermde gebouw werden vorige week nadarhekken geplaatst.

“Na een inspectie door Monumentenwacht werd vastgesteld dat de betonnen kruisen aan de voor- en achterzijde los staan”, zegt schepen Marleen Vanlerberghe. “De kans bestaat dat de kruisen bij hevige wind naar beneden zouden komen en voor de veiligheid hebben we deze delen van de kerk afgezet. We nemen geen enkel risico. Het betonnen kruis aan de kant van de basisschool Sint-Gerolfschool staat niet los en vormt dus geen enkel gevaar. De kruisen worden in de loop van september vastgezet. Ondertussen lopen de restauratiewerken in de kerk, voornamelijk schilderwerken, verder.”