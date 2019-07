Mensen met beperking maken kunstwerk uit overschotjes voor veertigste verjaardag Het Veer Anthony Statius

12 juli 2019

16u48 0 Deinze De familiale Holding Het Veer in Landegem heeft voor de veertigste verjaardag van haar eerste bedrijf Deba een origineel cadeau gekregen van de vzw KunstBaan. Bart Van Heddeghem, Jeroen De Trazegnies en Franky Verhelle, drie mannen met een beperking, werkten samen met d e Gentse onderneemster Laura Van Wingen aan het kunstwerk, dat een prominente plaats krijgt in het bedrijf.

De familiale holding Het Veer in de Moorstraat heeft vrijdag de veertigste verjaardag gevierd van Deba, een bedrijf dat gespecialiseerd is in middenspanning. “Mijn vader Rik, de oprichter van Deba, viert hiermee veertig jaar ondernemerschap en tegelijk willen we ook onze trouwe medewerkers in de bloemetjes zetten”, zegt Sophie Vandoorne van Het Veer. “We wilden deze verjaardag op een originele manier vormgeven en daarom gingen we in zee met de KunstBaan, een organisatie die via kunst de bedrijfswereld en de sociale sector verbindt.”

Het kunstwerk van de KunstBaan werd vrijdagmiddag onthuld tijdens het personeelseest van Deba. Voor oprichtster Laura Van Wingen was het niet de eerste keer dat ze kunst creëerde voor een bedrijf. Sinds eind 2015 trok de Gentse onderneemster samen met teams van volwassenen met een verstandelijke beperking al naar twaalf Vlaamse bedrijven om er ter plekke bedrijfskunst te creëren. Hiervoor werd ze onlangs genomineerd voor de Gentrepreneur Awards.

Jaarringen

“Samen met Jeroen, Franky en Bart heb ik gewerkt aan kunstwerken in het teken van ’40 jaar op koers’”, zegt Laura. “We gingen creatief aan de slag met restmateriaal uit de productie van middenspanningcomponenten en zo maakten we een groot kompas. Franky, Jeroen en Bart maakten een cirkelvormig weefsel met restjes van elektriciteitskabels. Net als jaarringen in een boomstam symboliseert het de evolutie van Het Veer naar een sterk verweven geheel van bedrijven met elk hun specialisatie, maar eenzelfde visie of koers. De wijzer, in de vorm van een bliksemschicht of hét symbool van spanning, werd samengesteld uit koperafval. We bieden de deelnemers ook de kans om het leven op de werkvloer te ervaren. Ook omgekeerd is het voor de medewerkers een verrijkende ervaring om via kunst en creativiteit kennis te maken met de kunstenaars en hun talent”, stelt Laura.

In het najaar verhuist de hoofdzetel van Het Veer naar de bedrijfssite in Landegem, waar de kunstwerken een bijzondere plaats zullen krijgen in de nieuwe burelen.