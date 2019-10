Menselijke resten gevonden onder speelplaats Sint-Theresia Anthony Statius

25 oktober 2019

14u27 1 Deinze Archeologen hebben menselijke resten gevonden onder de speelplaats van Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze. Het gaat vermoedelijk om skeletten van mensen die in de 17de eeuw op de voormalige kloostersite werden begraven.

De speelplaats en binnentuin van de school Leiepoort campus Sint-Theresia worden deze week onderzocht door archeologen van het bureau RAAP België. De leerlingen die geïnteresseerd waren, kregen donderdag en vrijdag een rondleiding op de site, want er werden al interessante vondsten gedaan.

“Tijdens het vooronderzoek in augustus werden al schreven van oude potten gevonden en op basis daarvan werd beslist om de site nog verder te onderzoeken”, zegt Jelle De Mulder van RAAP. “Deze week hebben we menselijke resten gevonden en intussen werden al zes skeletten opgegraven. Waarschijnlijk liggen er nog meer. Op deze plek bevond zich vroeger de tuin van het voormalige klooster van de zusters Maricolen, dat in de vroege Middeleeuwen werd gebouwd. Vermoedelijk dateren de beenderen uit een latere periode, waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Verder werden op twee locaties sporen van een oude gracht gevonden, die rond de site lag. Ten slotte werden nog scherven van Duitse kannen uit de 15de eeuw ontdekt.”

De opgravingen gaan nog door tot volgende week en eens het onderzoek afgerond is, kan de school beginnen aan de grond- en funderingswerken van het toekomstige schoolgebouw.