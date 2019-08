Meisje met zware vorm van autisme opent koffiebar in snoepwinkel van haar mama: “Geef mensen met beperking meer kansen op arbeidsmarkt” Anthony Statius

27 augustus 2019

15u28 4 Deinze Femke Tant (18) uit Deinze opent ondanks haar zware vorm van autisme een eigen koffiebar. Femke’s Koffie Magie bevindt zich binnen de veilige cocon van haar mama’s snoepwinkel, maar espresso’s en cappuccino’s zetten, dat doet ze volledig zelf. “Deze koffiebar is een statement: geef mensen met een beperking evenwaardige kansen op de arbeidsmarkt.”

Toen Nathalie Peeters tien jaar geleden de snoep- en geschenkwinkel Hokus Pokus Toverbol in Deinze startte, was dit een drastische carrièrewending. Daarvoor werkte Nathalie als ergotherapeut jarenlang met mensen met autisme, maar na de geboorte van haar oudste dochter Femke, die zelf autisme heeft, veranderde haar leven compleet. “Toen Femke acht jaar werd, ging ze door een moeilijke periode”, vertelt Nathalie. “Het was zij of ik, maar werk en gezin vielen gewoon niet meer te combineren. Daarom heb ik de stap gezet om mijn eigen winkel te beginnen, zodat Femke altijd bij mij kan zijn.”

Toekomstzekerheid

In 2015 kreeg Femke op veertienjarige leeftijd haar eigen hoekje in de winkel van mama Nathalie. In ‘Femke’s Bubble Story’ verkocht het meisje er badproducten, om zo al wat de voeling te krijgen met de arbeidsmarkt. Deze zomer studeert Femke af aan het Sint-Gregorius, de school voor buitengewoon secundair onderwijs in Gentbrugge en om het zwarte gat te vermijden, storten Nathalie en Femke zich op een nieuw avontuur: Femke’s Koffie Magie. Opnieuw gooit Nathalie haar winkeltje volledig om met hetzelfde doel als vier jaar geleden: een beetje toekomstzekerheid voor haar dochter.

Een gewone job zal ik nooit kunnen uitoefenen, want dat brengt te veel stress met zich mee en dan klap ik toe. Vroeger had ik het daar zeer moeilijk mee, maar ik heb me er ondertussen bij neergelegd Femke Tant (18)

“Femke heeft geen zuivere vorm van autisme, het is eerder een mengeling van het syndroom van Asperger, dwangstoornissen, neigingen tot depressies en autisme”, vertelt Nathalie. “Op het eerste zicht lijkt Femke een gewoon meisje van achttien jaar, maar mensen zien niet wat er allemaal in haar hoofd omgaat. Femke neemt acht pillen per dag om normaal te kunnen functioneren. Een keer die pillen vergeten en onmiddellijk steken allerlei symptomen de kop op: ze begint zich zorgen te maken om niets, ze begint te roepen en te wenen en ze krijgt dwangtics zoals urenlang met haar hoofd in haar nek naar het plafond blijven kijken. Maar met haar medicatie kan Femke haarzelf zijn: een slim meisje, dat uitdagingen nodig heeft.”

Weinig kansen

Femke pikt in: “Een gewone job zal ik nooit kunnen uitoefenen, want dat brengt te veel stress met zich mee en dan klap ik toe”, zegt Femke. “Vroeger had ik het daar zeer moeilijk mee, maar ik heb me er ondertussen bij neergelegd. Wat me wel enorm stoort, is dat mensen zoals ik weinig kansen krijgen in het leven. Met de koffiebar willen mama en ik een statement maken: ik ben evenwaardig en ik kan ook iets. Ik zie autisme dan ook niet als ziek zijn en ik krijg de kriebels van het woord stoornis. Het is een beperking, maar wel een waar ik perfect mee kan leven. Ik ben Femke met autisme, niet autisme met Femke. Pas wanneer ik dat aanvaard, kan ik verder met mijn leven.”

In de leer bij barista

Om te bewijzen dat het Femke menens is met haar koffiebar ging ze in de leer bij barista Jo De Bruyne van Philimonius Coffee & Goods in Aalst. “Naast het technische aspect van het koffiezetten heb ik ook geleerd om mijn stress onder controle te krijgen”, zegt Femke. “De bedoeling is om espresso’s en cappuccino’s te kunnen zetten zonder nadenken. Naast koffie zal je ook thee en zelfgemaakte taarten en gebakjes kunnen krijgen. Ik werk zoveel mogelijk met lokale producten, zoals koffie van De Goudvink. De koffiebar opent dit weekend, maar ik ben al maanden volop thuis aan het oefenen. Een lekkere koffie zetten kost een beetje tijd en geduld, dat is nu exact wat ik nodig heb”, besluit Femke.

Femke’s Koffie Magie opent in het weekend van 31 augustus en 1 september en klanten kunnen er terecht op woensdag, vrijdag en zaterdag.

Meer info op het nummer 09/386.02.04 of via info@hokus-pokus-toverbol.be.