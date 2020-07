Meigemstraat tijdelijk afgesloten door werken Anthony Statius

03 juli 2020

13u13 0 Deinze De Meigemstraat in Nevele (Deinze) wordt vanaf maandag 6 juli afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli wordt er in opdracht van Fluvius gewerkt aan de nutsleidingen in de Meigemstraat in deelgemeente Nevele. De Meigemstraat wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er is een wegomlegging via Gasthuisstraat en Kerrebroek.