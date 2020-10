Meester Peter neemt na 41 afscheid van Viblo-Leieland Anthony Statius

10u07 1 Deinze De school Viblo-Leieland in Deinze heeft donderdagmiddag na 41 jaar afscheid genomen van leerkracht Peter De Maertelaere (61). Hij werd door de 150 leerlingen en collega’s getrakteerd op een coronaproof verrassingsfeestje.

Peter De Maertelaere is sinds jaar en dag verbonden aan de school Viblo-Leieland op de Kouter in Deinze. Zijn vader Antoine was stichter en directeur van de school voor buitengewoon onderwijs en zelf is hij er 41 jaar onafgebroken leerkracht geweest.

Met een rode loper, muziek, dans en toneel werd Peter bedankt voor zijn inzet. Zijn collega Ingrid Sys en directeur Pascal Raes, die al 25 jaar de school leidt, organiseerden samen met de leerlingen en leerkrachten een feestje ter ere van zijn pensioen. Peter mag dan wel op pensioen zijn, hij blijft aanwezig in het verenigingsleven van Deinze. Zo is hij lid van het handelscomité Over De Kromme Brug, van de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking en sinds kort is hij communicatieverantwoordelijke van voetbalclub KMSK Deinze. Iedere zondagochtend is hij ook te horen op Radio Tequila in het programma Up To Date.