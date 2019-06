Meester Geert geeft na 39 jaar laatste les op VTI: “En nu? Avondles houtbewerking volgen ... in het VTI” Anthony Statius

21 juni 2019

13u27 2 Deinze Geert Van Assche heeft vandaag zijn laatste lessen houtbewerking gegeven op VTI Deinze. Eerst zat hij er vijf jaar op school, nadien was hij er 39 jaar onafgebroken in dienst. “En nu? Avondles houtbewerking volgen in … het VTI”, lacht Geert. “Ja, ik kan het hier niet missen.”

In VTI Deinze kent iedereen meester Geert. Alle leerlingen begroeten hem vriendelijk en zijn collega’s en directieleden dragen hem op handen. De 60-jarige houtbewerker is dan ook een van de ‘anciens’ van de technische school van Deinze. Hij begon er zijn carrière 39 jaar geleden, nadat hij er vijf jaar zelf op de schoolbanken zat.

Ik ben hier graag en ben nog nooit een dag tegen mijn zin naar het atelier gekomen Geert Van Assche (60)

“Na school heb ik slechts drie jaar in de privésector gewerkt en tegelijk heb ik avondles bouwkundig tekenen aan het VTI gevolgd”, zegt Geert. “Daarna ben ik hier aan de slag gegaan en ik ben nooit meer weggegaan. Vroeger gaf ik de vakken praktijk, technologie, technisch tekenen, constructieleer, stijlleer en materiaalleer en nu zit dit allemaal onder dezelfde noemer. Sinds 1999 geef ik les aan de vierdejaars houtbewerking en in die twintig jaar tijd heb ik samen met de leerlingen zo’n 300 tuinbanken met drie zitplaatsen in padoek (duurzaam hardhout, red.) gemaakt. Ik ben hier graag en ik ben nog nooit een dag tegen mijn zin naar het atelier gekomen. Ik kom vaak oud-leerlingen tegen die ondertussen als zelfstandige werken en het geeft voldoening als ze dit vol trots komen vertellen.”

Verzameling trapauto’s

Geert gaf vrijdag zijn laatste lessen en na de deliberatieweek gaat hij met pensioen. Al verlaat hij VTI Deinze niet volledig. “Ik heb me ingeschreven voor avondlessen houtbewerking hier op school”, zegt Geert. “Ik ben twee jaar geleden verhuisd naar Gottem en er is nog veel werk aan mijn verbouwde woning. Als hobby verzamel en restaureer ik trapauto’s en ik heb er ondertussen zo’n 250. Nu heb ik ook meer tijd om mijn collectie uit te breiden.”