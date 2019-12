Meer subsidies voor vrijetijdsverenigingen Anthony Statius

03 december 2019

15u55 0 Deinze Voor vrijetijdsverenigingen in Deinze is jaarlijks 48.200 euro aan subsidies voorzien. Volgens cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) gaat het om een stijging van 20 procent. Dit werd op d e gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

“Samen met de cultuurraad ging ik op zoek naar een manier om de verschillende reglementen van Nevele en Deinze om te vormen tot een dynamisch reglement”, zegt Rutger De Reu. “Dit reglement moet alle verenigingen motiveren om samen een sterk en dynamisch cultureel en sociaal weefsel te maken voor onze inwoners. We hebben een aantal onbenutte subsidies samengevoegd met de bestaande subsidies, zodat we voor het eerst meer dan 1 euro per inwoner kunnen geven aan de verenigingen. Dat is een pak meer dan wat vroeger in Deinze en Nevele werd voorzien, een stijging van zo’n 20 procent.”

“Het reglement voorziet in een basissubsidie en een werkingssubsidie voor alle verenigingen die minstens zes activiteiten organiseren. Dat betekent dat een pak meer verenigingen uit oud-Nevele binnenkort aanspraak kunnen maken op subsidies voor hun werking, en hoe meer men organiseert, hoe meer subsidies worden voorzien. In de gemeenteraad van december volgen nog nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en de zalen.”