Meer deelnemers en meer Deinzenaren op zevende triatlonweekend Bij goed weer worden 3.000 supporters verwacht in stadscentrum Anthony Statius

21 augustus 2019

11u58 0 Deinze Het tweedaagse triatlonweekend in Deinze lokt ieder jaar meer deelnemers. Organisator Sport-Events maakte de wedstrijd dit jaar iets toegankelijker en dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Met 250 deelnemers op zaterdag en 450 triatleten op zondag is de wedstrijd zo goed als volzet. “Wat opvalt is dat er meer en meer Deinzenaren deelnemen”, zegt race director Henk De Metsenaere.

Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus wordt het stadscentrum van Deinze voor de zevende keer omgetoverd tot een grote sportsite. Honderden triatleten zullen zich met elkaar meten tijdens het triatlonweekend van Sport Events en de stad Deinze. Er werd wat gesleuteld aan het concept en dit zorgde voor nog meer inschrijvingen.

“Op zaterdag is er de sprinttriatlon waar men individueel, in team of als bedrijf aan kan deelnemen”, zegt Henk De Metsenaere. “De afstanden zijn kort en dus haalbaar voor iedereen. Op het programma staan 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. De start voor de mannen wordt gegeven om 19 uur en tien minuten later zijn de vrouwen en de trio’s aan de beurt. De podiumceremonie volgt direct bij aankomst van de derde dame of heer, die verwacht worden rond 20 uur. In samenspraak met de stad werd de wedstrijd toegankelijker gemaakt voor Deinzenaars, met resultaat. Er staan zaterdag bijna 250 deelnemers aan de start van de sprinttriatlon, met een recordaantal Deinzenaars en ook het aantal bedrijventeams is toegenomen.”

Op zondag is er de traditionele lange afstand en ook die wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. “Sport-Events trekt volop de kaart van het 111-concept, wat betekent dat er 1 kilometer gezwommen wordt, 100 kilometer gefietst en 10 kilometer gelopen, samen goed voor 111 kilometer unieke sportbeleving. Een grote uitdaging, maar door de kortere zwem- en loopproeven wordt de triatlon haalbaar voor een groter publiek. Het startschot wordt gegeven om 10 uur en de podiumceremonie volgt omstreeks 14 uur. Er worden zondag 450 deelnemers verwacht, met ook hier een recordaantal Deinzenaars. De aangepaste formule, het gereduceerde tarief voor Deinzenaars en de goede samenwerking met de stad Deinze zorgen voor dit mooie resultaat. Voor elke atleet kan je rekenen op minimaal drie toeschouwers. Als het weer wat mee zit verwachten we dus 3.000 mensen op de Markt. En niet onbelangrijk: de waterkwaliteit van de Leie gaat er ieder jaar op vooruit”, besluit Henk.

Het startschot wordt telkens gegeven aan het Sint-Poppoplein, waar de zwemproef in de Leie start en eindigt. De atleten vatten vervolgens de fietsproef aan en eindigen met het lopen. Het fietsparcours bestaat uit vier ronden, vertrekt op de Markt en gaat via Vaart Linkeroever richting Meigem, om dan via Landegem en Vaart Rechteroever terug te keren naar de Markt. Het loopparcours van vier ronden werd uitgetekend via de Leiedam, langs de Leie richting Astene en terug naar de Markt.

Meer info via www.sportevents.be/deinze.