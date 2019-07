Meer dan tweeduizend toeschouwers genieten van 75ste Heilig Bloedprocessie in Meigem-dorp Anthony Statius

07 juli 2019

19u01 0 Deinze Een paar duizend toeschouwers heeft zondagmiddag de Meigemse Hoogdag van dichtbij gezien. Voor de 75ste editie van de Heilig Bloedprocessie werden er enkele nieuwe taferelen uitgebeeld en nieuwe dieren van stal gehaald. “Ik doe al van mijn drie jaar mee, maar nu mocht ik op een kameel rijden; extra spannend”, zegt Zaïna De Vreese (12) uit Meigem.

In Brugge mogen er dan wel meer toeschouwers naar de Heilig Bloedprocessie komen kijken, in Meigem krijgen ze het dorp tenminste vol zonder toeristen. De 75ste editie lokte duizenden liefhebbers naar het dorpje bij Deinze en meer dan 500 figuranten deden hun uiterste best om het leven en lijden van Jezus Christus te vertellen en uit te beelden. Voor het 75-jarig bestaan haalden uittredend voorzitter Geert De Ketelaere en zijn opvolger Kristof Herteleer nieuwe dieren zoals schapen en kamelen van stal. De twaalfjarige Zaïna De Vreese uit Meigem was een van de gelukkigen, die op een kameel mocht rijden.

“Ik vertolk een Arabier tijdens de vlucht naar Egypte”, zegt een fiere Zaïna. “Ik doe al sinds mijn drie jaar mee met de processie. Zo was ik al een engeltje, een Chinees, een Afrikaan en een feestganger tijdens de bruiloft te Kana. Die laatste rol was tot nu toe mijn favoriet, maar dit nieuwe tafereel vind ik nog leuker. Ik ben een enorme dierenvriend en je zit niet elke dag op een kameel. Waarom ik ieder jaar meedoe? Ik woon hier vlakbij en mijn familie doet ook mee, het is traditie. Daarbij speel ik toneel bij Niet Versagen in Hansbeke en ik houd er gewoon van om mij te verkleden. Ik raad iedereen aan om eens mee te doen.”

Ook de broers Roger (77), Dirk (72) en Marc (66) De Neve doen een oproep naar nieuwe figuranten. Roger en Marc spelen allebei een hogepriester en Dirk neemt de rol van Judas de verrader op zich. “Onze ouderlijke thuis is in Nevele en wij doen al zo’n dertig jaar mee met de Heilig Bloedprocessie", zegt Roger, die nu in Aalter woont. “De eerste keer dat ik meedeed, moest ik iemand vervangen die ziek was en ik ben blijven terugkomen. Het is een hele belevenis en het is ook een leuk wederzien van vrienden en familie.”

Wie maar niet genoeg kan krijgen van de Heilig Bloedprocessie, die kan het fotoboek in huis halen. In dit naslagwerk werd ter ere van het 75-jarig bestaan de geschiedenis gebundeld. Het foto boek kost 15 euro en het kan besteld worden via info@bloedprocessiemeigem.be. Je kan het ook terugvinden in de bibliotheek van Deinze en via VVV Leiestreek.

Meer info via www.bloedprocessiemeigem.be of de Facebookpagina ‘Heilig-Bloedprocessie Meigem’.