Meeneembeurs Sint-Theresia brengt 3.000 euro op Anthony Statius

23 mei 2019

13u15 0 Deinze De meeneembeurs van de zesdejaars sociale en technische wetenschappen van Leiepoort campus Sint-Theresia heeft 3.000 euro opgebracht. Dit bedrag wordt verdeeld onder De Zelfmoordlijn en Kom Op Tegen Kanker.

De meeneembeurs van Leiepoort campus Sint-Theresia Deinze was met 150 aanwezige gezinnen een groot succes. Gedurende enkele weken kon iedereen allerlei spullen zoals kledij, boeken, cd’s, meubels of speelgoed schenken aan de school en op woensdag 8 mei kon men deze dan gratis meenemen. Hulpbehoevende gezinnen uit Deinze en omstreken konden via het OCMW een gratis toegangskaart tot de beurs krijgen. 35 gezinnen gingen hier op in en zij mochten als eersten materiaal uitkiezen op de beurs. De andere gezinnen konden mits een kleine bijdrage deelnemen aan de beurs. Samen met het geld van de sponsoren bracht dit 3.000 euro op en dit werd geschonken aan het goede doel. De leerlingen kozen dit jaar voor Kom Op Tegen Kanker en De Zelfmoordlijn, die elk een cheque ter waarde van 1.500 euro overhandigd kregen.