Medewerkers DVC Heilig Hart applaudisseren voor de zorg: “Vergeet ons niet! Ook niet na de coronaperiode” Anthony Statius

18 juni 2020

14u12 16

Deinze Het personeel van het DVC Heilig Hart, het centrum voor mensen met een beperking in Bachte-Maria-Leerne (Deinze), is vandaag op straat gekomen voor de zorgsector. De hele voormiddag applaudisseerden de medewerkers voor hun collega's die op het werk arriveerden. "We brengen een positieve maar duidelijke boodschap: vergeet ons niet! Ook niet na de coronaperiode", zegt Karine Haerinck.

Overal in Vlaanderen voerde de zorgsector actie. In Bachte-Maria-Leerne, een deelgemeente van Deinze, stonden vanaf 6.30 uur medewerkers van het DVC Heilig Hart aan de toegangspoort langs de Leernsesteenweg (N466). Gehuld in fluohesjes en spandoeken van de christelijke vakbond ACV Puls gaven de medewerkers iedere collega die op het werk arriveerde een luid applaus, maar ook voor de voorbijrijdende auto’s gingen de handen op elkaar.

Een van de actievoerders is Karine Haerinck, die al meer dan dertig jaar met veel toewijding in het DVC Heilig Hart werkt. “Tijdens de coronacrisis kregen wij veel applaus en steun van iedereen, maar nu moet deze waardering omgezet worden in fundamentele verbeteringen. We vragen om het zorgpersoneel te geven waar het recht op heeft, namelijk een correcte en betere verloning, meer personeel en betere werkvoorwaarden. De voorbije maanden hebben ook wij in het DVC Heilig Hart ons hard ingezet. Er werden extra uren geklopt, de werktijden werden aangepast en velen moesten geïsoleerd per leefgroep werken. Er was steeds een hoog risico op besmetting en ook het verbod op bezoek aan onze zorgvragers heeft veel impact gehad. Nu de maatregelen wat versoepelen vragen we om ons niet te vergeten. De zorgsector verdient extra aandacht.”