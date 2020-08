Medewerker DVC Heilig Hart besmet: bewoners en werknemers van leefgroep in quarantaine Anthony Statius

08u24 62 Deinze Een medewerker die vakantiejob deed in het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking in Deinze, werd positief getest op het coronavirus. “De leefgroep waar die persoon werkte, werd in quarantaine gezet en iedereen wordt getest. Het is met een bang hart wachten op de resultaten”, zegt communicatiemedewerker Leen De Vos.

Een persoon die een vakantiejob deed in het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) voor mensen met een beperking, werd positief getest op het coronavirus. “De leefgroep waar die persoon actief was, werd in quarantaine geplaatst”, zegt communicatieverantwoordelijke Leen De Vos. “Het gaat om zorgvragers en medewerkers, maar hoeveel mensen er worden getest kan ik nog niet meegeven. Er werden nog bij niemand symptomen van het coronavirus vastgesteld, maar uit voorzorg wordt iedereen getest. Ook iemand van een andere leefgroep, waarmee de besmette persoon in contact kwam, wordt getest. Indien ook die persoon positief wordt getest, dan zal ook die leefgroep volledig getest worden.”

“Ook na een hopelijk eerste negatieve test, houden we de betrokken leefgroep en de medewerkers in quarantaine tot er een tweede test kan worden afgenomen”, vervolgt Leen De Vos. “We willen echt zeker zijn dat er niemand besmet is geraakt. Deze middag verwachten we de eerste resultaten, maar voorlopig is het bang afwachten. Had dit vermeden kunnen worden? We verwijten niemand iets en er werden geen regels overtreden. Wij werken al sinds begin maart onder strikte hygiënische omstandigheden en hopelijk kunnen deze maatregelen er nu voor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt in onze zorginstelling.”