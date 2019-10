Maxime lanceert thrillerdebuut Honderd Kamers Anthony Statius

01 oktober 2019

12u18 1 Deinze Deinze is met Maxime Paredis een jonge romanauteur rijker. De 29-jarige vertaler uit Meigem pende in twee jaar tijd zijn debuut Honderd Kamers, een psychologische thriller.

Maxime Paredis woont sinds drie jaar in de Lange Akkerstraat in Meigem, waar hij zijn debuutroman Honderd Kamers schreef. Maxime studeerde Taal- en Letterkunde aan UGent en werkt momenteel als freelance vertaler.

“In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig geweest met schrijven”, vertelt Maxime. “Dat ging van teksten voor het schooltoneel en later het studentenblad tot verhaaltjes die ik gewoon voor mezelf schrijf. Twee jaar geleden ben ik begonnen aan Honderd Kamers. Het is een psychologische thriller die gaat over twee jonge vrouwen, Sofie en Emma, die ontdekken dat hun levens gebaseerd zijn op een leugen. Emma vindt een oud, gehavend dagboek in een rommelige kamer van het enorme landhuis waar ze woont. Samen met haar zus Robin probeert ze de oorsprong van het boekje te achterhalen. Maar geleidelijk raken ze ervan overtuigd dat ze op het spoor van een verschrikkelijk geheim zijn beland. Wanneer Sofie met haar jonge gezin naar hetzelfde landgoed verhuist, begint ze onverklaarbare dingen te zien.”

“Qua sfeer kan je het wat vergelijken met The Shining van Stephen King, maar dan zonder de horrorelementen”, vervolgt Maxime. “Ook de Vlaamse serie Tabula Rasa is een inspiratiebron geweest. Ondertussen heb ik al ideeën voor een tweede boek. Dit zal een detectiveverhaal met een persoonlijke twist zijn, waarin het hoofdpersonage zelf op zoek gaat naar zijn verleden.”

Honderd Kamers is verschenen bij Uitgeverij Kramat en je vindt het voor 19,95 euro in alle boekenwinkels. Het boek wordt op woensdag 2 oktober officieel voorgesteld in de openbare bibliotheek van De Pinte. De voorstelling start rond 20 uur en na een vraaggesprek met de auteur volgt een korte receptie.