Mattias en Ariane brengen muzikanten en kunstenaars samen in Stapel, vrijdag stellen ze hun eigen werk voor Anthony Statius

11 december 2019

16u25 0 Deinze Pianist Mattias Vanhoecke en beeldend kunstenaar Ariane Verstraete presenteren op vrijdag 13 december hun werk in Stapel. De naar Gent uitgeweken Deinzenaren organiseren in hun exporuimte aan het Stapelplein regelmatig ontmoetingsmomenten tussen kunstenaars en muzikanten.

Stapel is de noemer waaronder pianist Mattias Vanhoecke en beeldend kunstenaar Ariane Verstraete hun passies met de wereld delen. Mattias is een veelgevraagd jazzpianist, die les geeft aan de academie van Izegem of Conservatorium Kortijk. Ariane is sinds een tiental jaar actief als fotografe en vorig jaar besliste ze haar focus naar andere beeldende kunstvormen te verleggen. De creatieve roots van het koppel liggen in Deinze, maar vorig jaar verhuisden ze naar de Klipperstraat 33 in Gent voor hun project Stapel.

“We organiseren concerten en exposities van hun eigen projecten en van bevriende muzikanten en kunstenaars”, vertelt Mattias. “De ene keer staat de beeldende kunst centraal, de andere keer de muziek, maar beiden zijn altijd in elkaars buurt. De bedoeling enerzijds is dat kunstenaars en muzikanten elkaar ontmoeten zodat er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Anderzijds wil Stapel ook een forum zijn waar het publiek de kunst en muziek op een kwalitatieve manier kan ontdekken. Stapel is naast de naam van het project ook de ruimte nabij het Stapelplein in Gent van waaruit we werken en waar ook de concerten en tentoonstellingen plaatsvinden. Er zijn ongeveer 50 zitplaatsen.”

Sinds Ariane en Mattias in september 2018 de overstap van Deinze naar Gent maakten en Stapel oprichtten, mochten ze al heel wat mooi volk verwelkomen. Zo waren er naast exposities van Michèle Francken en Marijke Walgraeve gesmaakte optredens van onder andere saxofonist Bart Defoort, de Italiaanse pianovirtuoos Giampierro Locatelli, violist Mikhail Bezverkhny (winnaar Elisabethwedstrijd 1976), maar evengoed van jonge bands als Rubin en MURI. Vrijdagavond eisen Ariane en Mattias zelf de schijnwerpers op.

“Ik stel er met mijn eigen trio Gertrude Perkins mijn debuutalbum voor”, zegt Mattias. “Ariane maakte het artwork voor die cd en ze maakte bij ieder nummer een schilderij. De werken zijn die avond te bewonderen terwijl Gertrude Perkins de muziek live speelt”, besluit Mattias.

Meer info via www.stapelartmusic.com en www.stapelartmusic.com/mattias-vanhoecke.