Mathias en Bram openen zomerbar met ‘streetvibe’ Anthony Statius

08 augustus 2020

16u23 0 Deinze Gezellig coronaproof een terrasje doen, kan vanaf woensdag 12 augustus in Bar Bubblé. Mathias Van Moerkerke (26) en Bram Heyse (25) vestigden hun zomerbar aan Garage Van Moerkerke langs de Emiel Clauslaan (N43) in Astene. “Iedereen is welkom voor een drankje en een hapje”, klinkt het.

Door de coronacrisis zitten Astenaren Mathias Van Moerkerke en Bram Heyse tijdelijk zonder werk, maar de kameraden blijven niet bij de pakken zitten. Hittegolf of niet, het duo is volop bezig met het installeren van hun pop-up Bar Bubblé langs de gewestweg in Astene.

“Ons eerste idee was om een coronabestendig festival te organiseren, maar door het verstrengen van de maatregelen was dat niet meer haalbaar”, zegt Mathias. “We willen mensen in deze vreemde tijden toch een beetje een vakantiegevoel geven zodat ze kunnen genieten van de laatste zomerweken. Zo kwamen we op het idee voor een zomerbar. Het terrein naast de garage van mijn ouders leek ons de ideale locatie. De focus ligt op de ‘streetvibe’ aangezien de locatie zich naast een autogarage bevindt. De tafels zijn gemaakt van olievaten en de bankjes en de bar hebben we gemaakt van houten paletten. We hopen op goed weer, maar mocht het regenen kunnen we ook in de garage terecht.”

“Onze zomerbar is volledig coronabestendig”, vult Bram aan. “De naam Bar Bubblé verwijst naar de sociale bubbels en we hebben de tafels zo opgesteld dat alle bubbels verg genoeg uit elkaar zitten. De menukaart kan je via een QR-code raadplegen en drankjes en tapas kunnen online besteld worden. Zo worden onze gasten op hun wenken bediend. De nieuwe frituur ‘Een kleintje met...’ vanop de Markt in Deinze zal er iedere dag staan met een foodtruck. Iedere week bieden we ook een andere cocktail of mocktail aan als suggestie. De toegang is gratis, maar we raden mensen aan om op voorhand te reserveren.”

Bar Bubblé opent de deuren op woensdag 12 augustus en zal open zijn tot en met 6 september, telkens van woensdag tot en met zondag.

Meer info via de Facebookpagina ‘Bar Bubblé’.