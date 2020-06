Masterplan Hansbeke nog minstens 5 jaar in de koelkast, maar cultuurhuis wordt deze legislatuur vernieuwd Anthony Statius

16 juni 2020

13u47 0 Deinze De dorpskernvernieuwing in Hansbeke zal nog minstens vijf jaar op zich laten wachten. Oppositiepartij GroenRood kaart aan dat slechts 250.000 euro van het totale bedrag van 1,75 miljoen in de begroting werd voorzien. “We investeren deze legislatuur wel in Hansbeke, namelijk in het cultuurhuis en de rondweg”, reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Hansbekenaar en gemeenteraadslid Kristof Van Den Berghe (GroenRood) vindt dat er te weinig schot in de zaak komt inzake de dorpskernvernieuwing in Hansbeke.

“Het realiseren van het masterplan voor Hansbeke zal zo’n 1.75 miljoen euro kosten”, zegt Kristof. “Voor de volgende vijf jaar voorziet het stadsbestuur in haar begroting slechts 250.000 euro. Met andere woorden: de komende legislatuur zal er zo goed als niets gebeuren. Het masterplan Hansbeke omvat de vernieuwing van de dorpsstraat, het dorpsplein en de parksite van het cultuurhuis. Na jaren van werkzaamheden in functie van de rondweg gaat men nog eens minstens vijf jaar wachten alvorens men aan de dorpsstraat, het plein en de site cultuurhuis zal beginnen. Dat is lachen met de inwoners en de middenstand. Onze partij vraagt om deze werken prioritair aan te pakken, zodat de dorpskern niet verloedert en doodbloedt.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) zegt dat de stad deze legislatuur wel degelijk in Hansbeke investeert. “Momenteel zijn de werken aan de rondweg bezig en de vernieuwing van het cultuurhuis staat bovenaan de agenda. Hiervoor voorziet de stad 2,5 miljoen euro. De site rond het cultuurhuis zal volgen in een later stadium, alsook de grote werkzaamheden in de dorpskern.”