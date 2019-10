Massa Belgische trekpaarden verwacht op de Markt Anthony Statius

09 oktober 2019

10u07 0 Deinze De Deinse Markt wordt op zondag 13 oktober voor de 91ste maal overspoeld door Belgische trekpaarden. Pakov, de vereniging van de Oost-Vlaamse paardenfokkers, organiseert de ganse dag prijskampen.

Het Belgisch trekpaard is het enige paardenras dat in België veredeld is. Op zondag 13 oktober kan het grote publiek in Deinze kennismaken met alle facetten van dit edel dier want die dag wordt Deinze voor de 91ste maal ‘paardenhoofdstad’. Tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het voormalige stadhuis op de Markt zijn er tussen 9.30 en 16.30 uur prijskampen van het trekpaard volgens leeftijdsklasse gepland. Als afsluiter is er de wedstrijd ‘Ereprijs stad Deinze’ en op de Markt is er animatie voorzien voor oud en jong. Zo kan je vanaf 10.30 uur een hoefsmid aan het werk zien en de ganse dag kunnen kinderen een ritje maken op de rug van een trekpaard.

Meer info via de dienst cultuur en evenementen: 09/381.07.40 en cultuur@deinze.be.