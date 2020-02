Marnix en Prosper zijn kaart- en teerlingkampioenen Anthony Statius

24 februari 2020

13u35 0 Deinze Marnix Boone en Prosper Vanlaere mogen zich de nieuwe kaart- en teerlingkampioenen van Deinze noemen. Tijdens de wedstrijd van Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert schoten zij de hoofdvogel af.

Afgelopen weekend organiseerde de Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert de kampioenschappen kaarten en dobbelen. Er kwamen 169 deelnemers op af en Petegemnaar Prosper Vanlaere won het teerlingtoernooi en Nevelaar Marnix Boone won bij het kaarten.

Daarnaast kwamen zo'n veertig liefhebbers van manillen en wiezen, en met 465 verkochte wafels was zaal Ter Wilgen the place to be in Deinze. “Onze volgende activiteit is een comedy-avond op vrijdag 13 maart, maar die is al volledig uitverkocht”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Daarom organiseren we een tweede editie op zaterdag 3 oktober. Tickets kosten tien euro en kunnen nu al gereserveerd worden via 0473/72.61.39.”