Marktactie naar aanleiding van tienjarig bestaan Nevelse markt Anthony Statius

06 december 2019

15u07 1 Deinze De stad Deinze organiseert naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de wekelijkse vrijdagmarkt in Nevele een marktactie. Wie er op vrijdagen 6, 13, 20 en 27 december iets koopt, maakt kans op een prijs.

Op vrijdag 3 april 2009 vond voor het eerst de wekelijkse vrijdagmarkt plaats in het centrum van Nevele. Dit was een initiatief van het toenmalige gemeentebestuur van Nevele in samenwerking met de Adviesraad voor Lokale Economie. Tien jaar later staan de kramen opgesteld in Kortemunt, vlakbij Nevelemarkt.

“Naar aanleiding van het tienjarig bestaan organiseren we een marktactie”, zegt schepen Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Wie op vrijdagen 6, 13, 20 en 27 december naar de markt komt en een aankoop doet, ontvangt een invulformulier, die in een verzameldoos kan gedeponeerd worden. Na afloop van de marktactie worden enkele bonnen uit de doos geloot. De gelukkige winnaars maken kans op een damesfiets of een waardebon. De prijzen worden overhandigd tijdens de markt op vrijdag 3 januari 2020.”