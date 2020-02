Maria Bert viert 101ste verjaardag in Vinkt Anthony Statius

13 februari 2020

16u31 1 Deinze Maria Bert heeft donderdag haar 101ste verjaardag gevierd in het Sint-Fransiscus-ziekenhuis in Vinkt. Ook drie van haar achterkleinkinderen, die vlakbij naar school gaan, kwamen haar proficiat wensen.

Maria Bert werd geboren in Aarsele op 13 februari 1919 en 101 jaar later werd dit gevierd in het woonzorgcentrum Sint-Fransiscus in Vinkt. Familieleden, medebewoners en leden van het stadsbestuur tekenden allemaal present op het feestje en ook drie achterkleinzonen Thibo, Warre en Menno kwamen Maria bezoeken.

Maria heeft een dochter en drie zonen, zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. In Vinkt hield Maria samen met haar man Jeroom acht jaar lang het café Tirool in de Staggestraat open. Na haar pensioen bleef ze er wonen tot haar 96 jaar.