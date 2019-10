Margaux (18) mag naar het verjaardagsfeestje van prinses Elisabeth en ze neemt een speciaal cadeautje uit Deinze mee Anthony Statius

24 oktober 2019

22u57 3 Deinze Margaux Laurier uit Astene is een van de genodigden op het verjaardagsfeest van prinses Elisabeth. De achttienjarige studente trekt natuurlijk niet met lege handen naar het koninklijk paleis en ze kreeg van de stad Deinze een kunstwerk van de Deinse kunstenaar Stief Desmet mee. “Het is allemaal een beetje spannend, maar ik heb gelukkig een prachtig cadeau om af te geven”, zegt Margaux.

Kroonprinses Elisabeth viert vrijdag haar 18de verjaardag samen met tachtig leeftijdsgenoten uit het ganse land. Een van de gelukkige genodigden is Margaux Laurier uit Astene. Nadat ze door de stad Deinze was aanbevolen, kreeg ze een uitnodiging van het koninklijk paleis in de bus. “Toen ik de uitnodiging kreeg, was mijn eerste bekommernis dat ik een aantal lessen zou moeten missen”, lacht Margaux. “Ik volg de opleiding Handelsingenieur en Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent en in mijn persoonlijke brief aan de prinses heb ik onder andere verteld over mijn eindwerk, dat gaat over het vluchtelingenbeleid. Verder heb ik ook verteld over het fietsvriendelijk beleid van Deinze.”

Brons

Van de stad Deinze krijgt Margaux het kunstwerk NEST/shelter van de bekende Deinse kunstenaar Stief Desmet mee om als cadeau af te geven. “Voor dit werk verzamelde ik takjes langs de oever van de Leie tussen Deinze en Sint-Martens-Latem”, zegt Stief. “Een klein gebied dat gekend staat voor het artistieke nalatenschap van vele kunstenaars die in deze streek actief waren. Met deze takken maakte ik een nestsculptuur waarvan de archetypische vorm de sfeer van geborgenheid en huiselijkheid oproept. De Leiestreek is immer de plek waar ik zelf woon. Het geheel liet ik afgieten in brons.”

“Ik ben blij dat ik zo’n mooi cadeau heb om af te geven aan de prinses”, zegt Margaux. “Nadat ik haar proficiat heb gewenst, zal ik de betekenis achter het kunstwerk vertellen. Over mijn outfit heb ik ook goed nagedacht. Ik ga in een kleedje dat ik mag lenen van het Belgische merk Essentiel. Het is uitzonderlijk dat ze dit doen, maar bij Essentiel vonden ze een Belgisch merk passend op een Belgisch feestje”, besluit Margaux.