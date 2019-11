Manu Claeys spreekt over burgerinspraak Anthony Statius

06 november 2019

09u03 0 Deinze Essayist, actievoerder en politicus Manu Claeys komt op donderdag 7 november naar de bibliotheek van Deinze. Hij geeft er een voordracht over de rol van burgerinspraak in onze democratie.

Op een jaar tijd hebben we twee belangrijke verkiezingen achter de rug. Daarmee zit onze rol als burgers in de politieke besluitvorming er weer voor een aantal jaren op en is het nu aan de volksvertegenwoordigers om in onze naam beslissingen te nemen. Deze invulling van democratie schiet volgens Manu Claeys tekort. De sleutel ligt volgens hem in een model waarbij burgers en de overheid op een slimme manier samenwerken.

De lezing start om 19.30 en duurt tot 21 uur. De toegang kost 5 euro en tickets kan je reserveren via bibliotheek@deinze.be.