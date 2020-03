Man bespuwt uitbaters frituur en stampt ruit in: “Hij kwam wel vaker vervelend doen” Wouter Spillebeen Anthony Statius

19 maart 2020

16u08 0 Deinze Een ongewenste bezoeker heeft afgelopen zondag amok gemaakt in frituur ’t Friethuisje in de Kortrijkstraat in Deinze. Hij spuwde naar de uitbaters en stampte een raam kapot. De politie heeft hem intussen geïdentificeerd.

Zondag deden de uitbaters van de frituur hun deuren open om 17 uur. “Mijn man zag hem meteen aankomen”, vertelt uitbaatster Kelly Tijtgat. “Die man heeft hier in het verleden al meermaals vervelend gedaan. Hij betaalt niet voor zijn eten, komt altijd om bier vragen en valt klanten lastig. Nu hadden we hem al zeker 2,5 jaar niet gezien, dus we waren verrast dat hij er weer was.”

De man had in die jaren zijn les duidelijk nog niet geleerd. “We vroegen hem om weg te gaan, maar hij werd agressief”, volgens de uitbaatster. “Hij zei dat we de vorige keer zijn gsm hadden gestolen en gooide bakjes van de toog. Hij spuwde zowel naar mijn man als naar een klant. Vreselijk in coronatijden, want iedereen doet net zo zijn best om afstand te bewaren en iedereen ontsmet de handen, en dan komt hij spuwen.”

Deuren gesloten

De man ging even weg, maar kwam vijf minuten later weer terug. Toen de uitbaters hem zagen aankomen, sloten ze snel de deur. “Gefrustreerd heeft hij dan maar een ruit ingestampt”, zucht Kelly. “We hebben de politie gebeld, maar toen ze ter plaatse waren, was het al te laat.” Het hele incident werd vastgelegd met de beveiligingscamera in de zaak. Intussen is de man op basis van de beschrijving van de uitbaters en de camerabeelden geïdentificeerd, laat de politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem weten. Hij zal uitgenodigd worden voor verhoor.

Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen heeft ’t Friethuisje intussen sinds woensdag de deuren volledig gesloten.