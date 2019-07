Mama’s en papa’s krijgen verwendagje in Souplex Anthony Statius

06 juli 2019

13u23 0 Deinze Vader- en Moederdag mogen dan al een tijdje gepasseerd zijn, in Deinze werden de mama’s en papa’s zaterdag nog eens goed in de watten gelegd. De verwendag van vzw Deinze Winkelstad vond plaats in zaal Souplex en er kwam een tweehonderdtal bezoekers langs.

De papa’s konden er genieten van een biertje, een rugmassage, koffiekoeken of broodjes en worsten. Ze konden er op de koffie met een bekende Deinzenaar, kregen fiets- en reistips, een krant en ze konden zich even onder handen laten nemen door een barbier. Voor de dames waren er ook heel wat activiteiten zoals een maquillage met fotoshoot, koffie en thee, kleuradvies, smoothies, ontbijtkoeken, een nek- en hoofdmassage en yogaworkshops. Ondertussen konden de kinderen ravotten bij Kids Adventure.

“De verwendag was het sluitstuk van de actie van de vzw Deinze Winkelstad”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Wie op vrijdag 10 of zaterdag 11 mei een cadeautje voor Moederdag kocht bij een handelaar in Deinze, kreeg een verwenbon. Hetzelfde gold voor wie op 7of 8 juni een cadeau voor Vaderdag kocht in Deinze. Zo steunen we onze lokale handelaars én belonen we de mensen die komen winkelen in onze stad.”