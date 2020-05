Made in Deinze: Demival produceert gelaatsschermen VTI op grote schaal: “Vooral in de scholen is de vraag groot” Anthony Statius

05 mei 2020

13u30 1 Deinze Gelaatsschermen of spatmaskers van Deinse makelij zijn vanaf nu te koop via de website Gelaatsschermen of spatmaskers van Deinse makelij zijn vanaf nu te koop via de website f aceprotection.be . Maatwerkbedrijf Demival nam de productie over van de school VTI Deinze en het communicatiebureau Zalm.biz brengt de ‘face shields’ op de markt. “Zeven werknemers maken 1.000 spatmaskers per dag. Vooral bij de scholen is de vraag naar extra bescherming groot”, zegt Yannic Demeyer van Zalm.biz.

In deze krant kon u al het verhaal lezen van de gelaatsschermen van Deinze. Het eenvoudige, maar veelgevraagde wapen in de strijd tegen het coronavirus werd ontworpen in de ateliers van de school VTI Deinze en dat ondertussen op vele plaatsen in Vlaanderen en zelfs in Nederland en Duitsland werd gekopieerd. Directeur Sam Heyerick liet toen weten dat de productie zou worden overgenomen door het Deinse maatwerkbedrijf Demival en daar is men ondertussen volop gestart.

“Demival maakte gebruik van deze gelaatsschermen om haar productie gefaseerd opnieuw veilig op te starten”, zegt communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer. “Intussen is het bedrijf al met 300 van de 600 medewerkers aan het werk en heeft het de gelaatsschermen als vast onderdeel van de veiligheidsmaatregelen aangenomen. Hierbij is een nieuwe activiteit ontstaan: sinds midden april werd de productie van gelaatsmaskers, op basis van de modellen van VTI Deinze, overgenomen en geoptimaliseerd. Momenteel worden er 1.000 spatmaskers per dag gemaakt. De expertise en de ervaring bij Demival op vlak van productie en logistiek laat toe dat er direct kan opgeschaald worden tot 2.500 exemplaren per dag. De bestellingen komen uit alle hoeken van Vlaanderen. Zo leveren we deze week nog aan scholen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.”

Nu ons land stilaan uit de lockdown begint te klimmen, is er nood aan extra beschermingsmiddelen. “De vraag naar de gelaatsschermen is groot in diverse sectoren”, zegt Demeyer. “Vooral in het onderwijs, de retail -en de bouwsector, maar ook in de zorg en bij kappers. Overal probeert men de social distancing van anderhalve meter te respecteren, maar indien dit niet kan, moeten er andere beschermingsmaatregelen genomen worden. Spatmaskers kunnen daarbij zeker helpen. Het dragen van een spatmasker is comfortabel, behoudt gelaatsexpressie en laat toe makkelijk te converseren.”

Met het Deinse communicatiebureau Zalm.biz zet Yannick Demeyer de spatmaskers op de markt. “Via het digitaal platform www.faceprotection.be wordt de communicatie gecentraliseerd en wordt voor gerichte doelgroepen ook geproduceerd. De samenwerking is een voorbeeld van hoe onderwijs, sociale economie en ondernemerschap elkaar op een bijna organische manier hebben gevonden. De drie spelers uit Deinze konden dankzij ieders expertise snel schakelen. De spatmaskers worden voor 4,5 euro aangeboden en geïnteresseerden kunnen terecht via info@faceprotection.be.”