Machelenbinnenweg en Machelenstraat zijn fietsstraten, maar dat is nog niet helemaal duidelijk Anthony Statius

20 juni 2020

11u45 0 Deinze Machelenbinnenweg en Machelenstraat in Petegem (Deinze) zijn sinds enkele weken fietsstraten geworden, maar dat is voor de meeste weggebruikers nog niet duidelijk. Saar Van Looveren (38), die elke dag via deze route naar haar werk fietst, en ook oppositiepartij GroenRood kaarten het probleem aan. “Fietsers mogen op straat rijden, maar dan krijg je soms woedende reacties van automobilisten”, zegt Saar.

Iedere werkdag fietst Saar Van Looveren (38) uit Machelen (Zulte) naar haar werk in Deinze. Om van de Donkerstraat in Machelen tot aan Tricolast in de Kortrijkstraat (N43) in Deinze te geraken, fietst zij langs de Machelenbinnenweg en de Machelenstraat tot aan de Martinusrotonde. Deze straten werden enkele weken geleden door de stad Deinze omgevormd tot fietsstraten, maar die klik hebben vele weggebruikers nog niet gemaakt.

“Er staan wel verkeersborden, maar niemand die ze ziet”, zegt Saar. “Het huidige fietspad is nu een voetpad geworden en fietsers mogen op de rijweg rijden, maar als je dat doet, voel je je allesbehalve veilig. Ik kreeg al woedende reacties van automobilisten die achter mij reden. Mensen letten gewoon niet op de verkeersborden en met de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur wordt al zeker geen rekening gehouden. Extra politiecontrole en extra signalisatie zou welkom zijn.”

Ook oppositiepartij GroenRood klaagt het probleem aan. “Wij zijn voorstander van fietsstraten, maar dan moet men in gesprek gaan met de buurt, de verkeerscommissie bevragen en aanpassingen aan de infrastructuur doen”, zegt Eddy Donné. “Dat is in het geval van Machelenbinnenweg niet gebeurd. De piepkleine bordjes zijn amper te zien en de bestuurders weten dan ook veelal niet waarom fietsers hier opeens op de rijweg fietsen. Ronduit gevaarlijk is het feit dat dit een ‘proefperiode’ is in afwachting van structurele oplossingen. De fietser is dus eigenlijk een levende verkeersremmer maar is niet beschermd.”

Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) erkent de problematiek: “Er moet inderdaad bijkomende signalisatie op de rijweg komen. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.”