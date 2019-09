Maand lang werken in Veldeken Anthony Statius

30 september 2019

14u28 4

In opdracht van Farys wordt van dinsdag 1 oktober tot 31 oktober de waterleiding vernieuwd in Veldeken in Nevele.

De wegenwerken situeren zich tussen huisnummers 5 en 25 B. De straat wordt afgesloten tijdens de werkuren en er is enkel uitzonderlijk plaatselijk verkeer mogelijk. Er is in een wegomlegging voorzien via Schaapboer, Veldeken en Keerweg en omgekeerd.