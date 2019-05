LS Merendree klaar voor volgend seizoen: Voetbalsite eindelijk volledig afgewerkt Anthony Statius

28 mei 2019

10u36 0 Deinze Het nieuwe kunstgrasveld werd in december al ingehuldigd, maar nu is de voetbalsite van LS Merendree in de Hansbekestraat volledig klaar. “Na twee jaar ploeteren kunnen we er eindelijk tegenaan”, klinkt het bij voorzitter Yves Van Kerrebroeck en secretaris Denis Neyt.

Voorzitter Yves Van Kerrebroeck, secretaris Denis Neyt en het voltallige bestuur van LS Merendree zijn fier op hun totaal vernieuwde voetbalsite in de Hansbekestraat. “Eind november zijn we beginnen spelen op ons nieuw kunstgrasveld, maar nu zijn ook alle details af”, klinkt het. “De afsluiting rondom het plein is klaar, alle reclamepanelen hangen op, de materiaalruimte en de toegangspoort zijn afgewerkt en het scorebord staat er. De werken zijn gestart in september, pal in het midden van het seizoen. We hebben dag en nacht gewerkt, maar het resultaat mag er zeker zijn.

Het startschot voor de vernieuwing van de site van LS Merendree werd al gegeven in 2013. Toen besliste het toenmalige gemeentebestuur van Nevele om te investeren in de sportinfrastructuur van FC Poesele en LS Merendree. In 2015 was Poesele de eerste voetbalclub in Nevele die over een kunstgrasveld beschikte. Een jaar later werd een nieuwe sportaccommodatie voor LS Merendree gebouwd. “Die accommodatie was nodig want we kampten hier met middeleeuwse toestanden”, zegt Yves Van Kerrebroeck. “We hadden een mooi sportcomplex, maar nog steeds een slecht plein. Bij slecht weer was ons veld één modderpoel. We hebben de eigenaar van de site kunnen overtuigen om een kunstgrasveld toe te staan. De gemeenteraad van Nevele verleende een investeringssubsidie van 415.000 euro om een kunstgrasveld met rubberkorrels aan te leggen en de opdracht werd gegund aan de firma De Ceuster. Hiervoor zijn we het gemeentebestuur enorm dankbaar.”

“Ons veld mag gezien zijn en de spelers zijn tevreden met het kunstgras”, zegt Denis Neyt. “LS Merendree telt 180 jeugdspelers en zestig senioren, waaronder een eerste ploeg, beloften en derde reserven. Nu de werken eindelijk klaar zijn, kunnen we ons toespitsen op het sportieve. Dit jaar kunnen we ons seizoen starten zoals het moet.”