Louise vervolledigt dubbel viergeslacht Anthony Statius

04 september 2020

17u37 1 Deinze In de familie Adam-Matthys in Landegem zorgt Louise Matthys voor een dubbel viergeslacht. In 2015 zorgde zusje Laurence voor het eerste.

Maika Adam (31) en Bart Matthys zijn op 22 augustus de trotse ouders geworden van Louise. Het jongere zusje van Laurence zorgt voor een tweede viergeslacht in de familie. Grootmoeder Carine Huys (54) uit Deinze en overgrootmoeder Brigitte Coene (89) uit Nazareth maken het rijtje compleet. “Louise werd drie dagen te vroeg geboren, maar voor de rest is alles vlot verlopen”, zegt mama Maika. “Het is bizar om te bevallen in deze coronatijden. Een groot feest zit er niet in, maar we krijgen bezoek in kleine groepjes.”