Lore combineert klassiek concert met lekker eten: “Geen lokmiddel maar een artistieke keuze”

Anthony Statius

17 oktober 2019

12u51 0 Deinze Lore Maegerman uit Deinze houdt van klassieke muziek en lekker eten, en nog het liefst van al op hetzelfde moment. Na het pralineconcert organiseert Lore zaterdagnamiddag een volksconcert met Portugese worst en wijn in Farmfabriek. “Dit is geen trucje om publiek te lokken, maar wel een bewuste keuze van muzikant Paul De Clerck en sommelier Stijn Van der Beken”, zegt Lore.

Met haar Rariteitenkabinet is Lore Maegerman een van de vaste residents van Farmfabriek, de nieuwe ontmoetingsplaats voor lokale kunstenaars en ondernemers in de Slachthuisstraat in Deinze. Het doel van het Rariteitenkabinet is om klassieke muziek toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor kinderen. Zo geeft Lore alternatieve muzieklessen aan kinderen tussen 6 en 16 jaar, die ondertussen al een kinderorkest vormen. Om het grote publiek nog warmer te maken voor klassieke muziek, organiseert Lore op zaterdag 19 oktober voor de tweede keer een muzikaal-culinaire belevenis.

“Na het succesvolle pralineconcert draait deze keer alles rond boerse tradities, onder de titel Volksconcert, met worst en spelen!”, zegt Lore. “De muzikale én culinaire ontdekkingen en het contact tussen artiesten en publiek geven deze concerten een bijzonder cachet. De combinatie van iets lekkers met een klassiek concert is echter geen trucje om publiek mee te lokken. Het is een bewuste, artistieke keuze. De samenwerking tussen muzikant Paul De Clerck en sommelier Stijn Van der Beken ontstond uit wederzijdse interesse in elkaars domein en vanuit een zelfde visie op kunst en publieke betrokkenheid. Zij willen al onze zintuigen samen in een zelfde richting sturen, om zo een vergelijkbare gelaagdheid in muziek én culinaire beleving aan te tonen. Het Rariteitenkabinet deelt die visie en liet hen daarom een aantal gezamenlijke trajecten uittekenen.”

“Het tweede traject wordt zaterdag voorgesteld”, vervolgt Lore. “We mikken op een heel breed publiek, zelfs graag zonder voorkennis. Hoe meer mensen zich met verwondering kunnen overgeven aan de belevenis van het moment, hoe intenser die belevenis wordt. Voor het thema van boerse tradities schakelt Paul De Clerck zijn oud-leerlinge Manuela Bucher, die instrumenten met middeleeuwse roots bespeelt, in. Stijn Van der Beken serveert een traditionele Portugese combinatie van geflambeerde worst en gedistilleerde wijn. Het wordt een artistiek volksfeestje dat doet denken aan de breugheliaanse taferelen met eten, drank en muzikanten. Kinderen mogen gratis binnen en voor hen is opvang voorzien.”

Het Volksconcert vindt plaats op zaterdag 19 oktober om 17 uur in de Farmfabriek in Slachthuisstraat 20/22 in Deinze. Tickets kosten 18 euro all-in en zijn te verkrijgen via www.rariteitenkabinet.org/agenda of via lore@rariteitenkabinet.org.