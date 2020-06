Lokalen gemeenteschool De Vaart te huur voor festiviteiten Anthony Statius

04 juni 2020

13u06 2 Deinze De lokalen van de gemeentelijke basisschool De Vaart in Nevele (Deinze) kunnen vanaf nu ook afgehuurd worden. Dit werd beslist op de gemeenteraad.

Tot nu werden de lokalen van de gemeentelijke basisschool De Vaart af en toe gebruikt voor enkele evenementen zoals het Bal van de Burgemeester. Vanaf nu kunnen particulieren of verenigingen de site ook huren voor andere festiviteiten.

“De turnzaal, de refter, de polyvalente zaal en de speelplaats kunnen verhuurd worden voor onder andere babyborrels en communiefeesten”, zegt directrice Isabelle de Kriek. “Dit kan op ieder moment naargelang de beschikbaarheid want de schoolse activiteiten krijgen nog steeds voorrang. Voor alle duidelijkheid: de lokalen van De Vaart zijn geen gemeenschapszaal. De school zelf blijft verantwoordelijk voor het verhuur, maar we genieten wel de steun van de stad Deinze, waar we zeer dankbaar voor zijn.”