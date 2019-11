Lokale punkrockhelden op eerste Curious Clues Anthony Statius

19 november 2019

19u29 0 Deinze Ex-cafébaas Kris Malego organiseert op vrijdag 22 november de eerste officiële editie van Curious Clues in zaal Voor ons Recht, beter gekend als De Pulle. Het wordt een avondje punkrock met Mise en Scene en London Bullet, die hun allerlaatste show in Deinze spelen.

Na enkele try-outs is het tijd voor de eerste officiële editie van Curious Clues. Onder deze naam willen de socio-culturele vereniging Curieus Deinze-Nevele en de vzw De Pulle samen met ex-cafébaas Kris Malego zaal Voor ons Recht terug op de kaart zetten. De zaal in Tolpoortstraat - voor de fusie met Nevele de Stationsstraat - dateert van 1921 en was ooit de grootste zaal van Deinze en omstreken.

“Het doel is om in deze zaal regelmatig iets te organiseren”, zegt Kris Malego. “Er wordt vaak gezegd dat er in Deinze weinig te doen is en aan die perceptie willen wij dringend iets veranderen. Vrijdagavond nodigen we de lokale bands Mise en Scene en London Bullet uit voor een punkrockfeestje. Mise en Scene speelt er hun laatste show van 2019 en voor London Bullet is het de laatste show in Deinze voor ze er mee stoppen. Een extra reden om zeker af te komen, dus.”

De deuren gaan open vanaf 20 uur. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Meer info via de Facebookpagina Curious Clues.