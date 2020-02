Lokaalmarkt komt naar Farmfabriek Deinze: “Boerenmarkt met lokale producenten, gezellige bar en kinderatelier” Wekelijkse overdekte boerenmarkt op vrijdagnamiddag Anthony Statius

05 februari 2020

07u57 12 Deinze Na onder andere Gent en Brugge krijgt ook Deinze een Lokaalmarkt. Deze wekelijkse overdekte boerenmarkt zal iedere vrijdagnamiddag plaatsvinden in Farmfabriek in de Slachthuisstraat. “Naast verse producten kan je er gezellig iets drinken aan de bar en voor de kinderen is er animatie voorzien”, zegt organisator Jensen Vercamer (27).

Lokaalmarkt Deinze opent op vrijdag 7 februari in de gebouwen van Farmfabriek in de Slachthuisstraat, waar vroeger de Kringwinkel gevestigd was. Daar creëerden enkele Deinzenaren vorig jaar een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en lokale ondernemers.

“Het concept van Lokaalmarkt past perfect in de visie van Farmfabriek”, zegt Jensen Vercamer, die de praktische kant van de markt op zich zal nemen. “Op Lokaalmarkt Deinze bieden boeren en producenten uit de streek elke week een breed assortiment aan voedingsproducten aan. Naast vlees, groenten en zuivel vind je op Lokaalmarkt ook brood en fruit. Wekelijks wordt het vaste aanbod aangevuld met lokale producenten die op ambachtelijke manier werken. Er zijn heel wat boeren en producenten uit de streek op ons voorstel ingegaan. De kwaliteit van de producten is onze grootste troef. Groenten in de supermarkt zijn minstens enkele dagen oud, maar de groenten bij ons zijn hoogstens de dag voor de markt geoogst en zitten dus nog boordevol vitamines. Onze zuivelproducten zijn op en top natuur en ons brood bevat geen meelverbeteraars en verteert daardoor makkelijker. Lokaalmarkt wil het concept van de korte keten, waarbij je rechtstreeks van de boer koopt, zo toegankelijk mogelijk maken. Om niet afhankelijk te zijn van het weer, vindt de markt binnen plaats. Met een op maat gemaakt betaalsysteem reken je jouw boodschappen in een keer af, cash of met bancontact.”

“Niet te vergelijken”

“Onze markt is niet te vergelijken met de andere markten in Deinze”, zegt Jensen. “Bij ons vind je alleen seizoensgebonden voedingsproducten en koop je rechtstreeks bij de boer of producent. We zetten ook meer in op beleving. Naast ontmoetingen met boeren en producenten wil Lokaalmarkt ook ontmoetingen met buren, familie en vrienden in de hand werken. Na je boodschappen kan je iets drinken in de gezellige bar van Farmfabriek en we voorzien ook een aparte ruimte voor kinderen, waar ze onder begeleiding kunnen spelen of knutselen.”

Zesde locatie

Na Deerlijk, Roeselare, Brugge, Heule en Gent is Deinze al de zesde Lokaalmarkt. “We zijn heel blij en fier dat we ook naar Deinze trekken”, zegt medeoprichter Sjarel Buysschaert. “We zijn ervan overtuigd dat ook hier veel mensen willen kiezen voor meer verse, gezonde en eerlijke voeding. Bovendien staat Deinze bekend als een warme en joviale stad en het is net die sfeer die onze markt typeert.”

Praktisch

Lokaalmarkt Deinze opent op vrijdag 7 februari om 15 uur en vanaf dan vindt het evenement iedere vrijdag plaats tussen 15 en 19 uur. Meer info via www.lokaalmarkt.be, www.facebook.com/lokaaldeinze en www.instagram.com/lokaalmarkt.