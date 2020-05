Lokaalmarkt heropent de deuren voorlopig zonder bar en kinderatelier Anthony Statius

27 mei 2020

08u13 0 Deinze Lokaalmarkt, de wekelijkse boerenmarkt in de Farmfabriek in Deinze, heropent deze week de deuren. “ Voorlopig zonder bar en kinderatelier, maar wel met een vernieuwde formule”, zegt marketing- en communicatieverantwoordelijke Karel Deknudt.

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus was er sinds midden maart nergens nog een Lokaalmarkt open. Klanten konden wel op voorhand hun boodschappen online bestellen, om ze dan af te halen op de dag waarop de markt normaal plaatsvindt. In het geval van Lokaalmarkt Deinze is dit iedere vrijdagnamiddag.

“Vrijdag heropenen de deuren van de Farmfabriek, waar Lokaalmarkt Deinze iedere week plaatsvindt”, zegt Karel Deknudt. “Voorlopig is er nog geen bar of kinderatelier en we passen natuurlijk alle veiligheidsmaatregelen toe. We laten een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen, vragen om voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen en bieden ontsmettende handgel aan de ingang aan.”

“Veel klanten vonden de voorbije weken de weg naar het online bestelplatform”, vervolgt Deknudt. “Daarom blijft Lokaalmarkt die service ook in de toekomst aanbieden. Je kan je boodschappen online bestellen tot de dag voor de markt plaatsvindt. Op de dag van de markt verzamelen wij dan al jouw boodschappen. Je hoeft alleen nog op te halen en af te rekenen en we voorzien daarvoor een apart afhaalpunt, zodat je niet hoeft te wachten.”

Meer info op www.lokaalmarkt.be.