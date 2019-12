Lokaal Mondiale Raad wil doorwegen op lokaal beleid Anthony Statius

19 december 2019

13u07 0 Deinze De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking heet in Deinze voortaan de Lokaal Mondiale Raad. “ De wereld simpelweg opsplitsen in noord en zuid is achterhaald, met deze vernieuwde raad willen we een ruimere benadering van de traditionele ontwikkelingssamenwerking vertalen in lokaal beleid”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V).

De Lokaal Mondiale Raad van Deinze wil als adviesraad doorwegen op het mondiale beleid van de stad. “Op het eerste gezicht situeert onze lokale politiek zich ver van de problemen van het Zuiden, maar elementen als aankoopgedrag en verkeer hebben wel degelijk een invloed”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor lokaal mondiaal beleid. “Om een brede sensibilisering en gedragsverandering te realiseren is samenwerken met diverse verenigingen en diensten noodzakelijk. Dit doen we onder andere door BIB-lezingen te organiseren, de stedenband met KeMoPoDi, verder te bouwen aan Deinze als Fairtradegemeente en samen te werken met de scholengemeenschappen.

“Voorzitter Johan Vanlauwe vult aan: “Solidariteit met het Zuiden kan alleen tot stand komen als de bevolking zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen ontwikkelingslanden en niet-ontwikkelingslanden, van de impact van ons eigen gedrag en van de structurele veranderingen die nodig zijn. Daarom is het essentieel dat mensen toegang hebben tot correcte informatie, dat ze via laagdrempelige activiteiten betrokken raken en dat ze mee nadenken over oplossingen. De lokale overheid staat het dichtst bij de bevolking en is aldus het uitgelezen niveau om te informeren en te sensibiliseren. Dit vormt dan ook één van de kerntaken van het gemeentelijk lokaal mondiaal beleid en van deze raad.”

Wie zich wil aansluiten bij de Lokaal Mondiale Raad, die kan contact opnemen via welzijn@deinze.be of via https://www.deinze.be/kandidaat-adviesraden.