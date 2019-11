Lingerieoutlet opent in Driespoort Shopping: “Geen grabbelbakken maar boetieksfeer” Anthony Statius

21 november 2019

12u45 3 Deinze Het laatste leegstaande winkelpand in Driespoort Shopping Deinze is ingenomen. Het Brugse familiebedrijf Schauvliege opent er haar twaalfde Lingerieoutlet, een winkel waar vrouwen terechtkunnen voor lingerie, bad- en nachtmode van topmerken uit vorige seizoenen. “We hebben ook ons huismerk Juliette, genoemd naar onze dochter”, zeggen zaakvoerders Benoit Schauvliege en Deborah Decoster.

Na een pop-up-winkel in het voormalige pand van Multibedden, komt er nu een vaste winkel van Lingerieoutlet in Driespoort Shopping Deinze. Voor het familiebedrijf Schauvliege uit Brugge is het ondertussen de twaalfde winkel in Vlaanderen en de derde in Oost-Vlaanderen.

“Hier vind je lingerie van topmerken aan scherpe prijzen”, zegt Benoit Schauvliege. “Daarnaast is er ook een mooi aanbod badmode, dat jaarlijks vanaf februari stevig wordt uitgebreid. Het is een outletwinkel, dus hier vind je artikelen uit vorige seizoenen, maar de winkelbeleving is die van een boetiek. Geen grabbelbakken of tafels met bergen lingerie, maar wel volle rekken, geordend op maat en dit van A-cup tot H-cup. Onze verkoopsters zorgen voor het nodige advies, indien gewenst en er zijn comfortabele paskamers en een zithoek voor de heren.”

“Daarnaast hebben wij ook ons eigen label Juliette Lingerie”, zegt Deborah Decoster, “en dit is exclusief in Lingereoutlet-winkels en op de webshop te verkrijgen. Juliette is de naam van onze dochter en de slogan ‘me tient à coeur’ verwijst naar de liefde voor onze oogappel, maar ook naar onze service, die we aan de klanten bieden. Verder vind je hier ook slaapkledij van het Belgisch merk Key-Cy en een uitgebreid gamma aan bh’s, voor vrouwen die borstvoeding geven.”