Lingerieontwerpster Murielle Scherre is al 20 jaar gepassioneerde fotografe en toont foto’s nu in mudel Anthony Statius

23 mei 2019

17u00 0 Deinze Murielle Scherre opent vrijdagavond de fototentoonstelling ‘This hard. this fast’ in het mudel in Deinze. Het is de eerste keer dat de bekende lingerieontwerpster met haar foto’s naar buiten komt.

Murielle Scherre is vooral gekend als de oprichtster van het lingerielabel la fille d’O, maar daarnaast is ze al twintig jaar een gepassioneerd fotografe. Murielle koos het mudel in Deinze uit als locatie voor haar eerste fototentoonstelling en samen met conservator Wim Lammertijn maakte ze een selectie uit haar eigenzinnige verzameling. Het resultaat is de fototentoonstelling ‘This hard. this fast’.

“De titel komt uit een liedje, dat ik per toeval hoorde op de radio”, zegt Murielle. “Het omschrijft perfect de energie die vaak in mijn foto’s zit. Met mijn foto’s wil ik een beeld van de mens tonen die we maar zelden te zien krijgen: op een onbewaakt moment in zijn al dan niet letterlijk naakte schoonheid gevat. Met ‘This hard. this fast’ toon ik de roekeloosheid en tegelijk de compromisloze ruwheid van de mens.”

Een kleinere zaal van het mudel werd omgebouwd tot de ‘selfieroom’ en daar hangen de muren van vloer tot plafond vol met selfies van Murielle. Een deel van de collectie zijn ook aan de buitenmuren van het mudel te zien. De expo wordt aangevuld met werken van Félicien Rops, Léon Spilliaert, Marcel Mariën, Fransisco Goya en James Ensor.

De fototentoonstelling ‘This hard. this fast’ opent op vrijdag 24 mei en loopt nog tot 15 september. Een selectie van de foto’s werd ook verwerkt in een speciaal magazine, dat voor 7 euro te koop is in het mudel.

Info: www.mudel.be.