Lift slaat op hol in appartementsgebouw Dylan Vermeulen

14 september 2020

18u03 4 Deinze In de Gentstraat in Deinze heeft de brandweer deze middag alle inwoners uit een appartementsgebouw geëvacueerd. Na een kortsluiting sloeg de lift op hol en ontstond er rookontwikkeling.

“Gelukkig zat er niemand in de lift”, zegt luitenant Naessens. Door een kortsluiting ging de lift ongecontroleerd op en neer. Volgens de luitenant ontstond de kortsluiting door een waterlek. Dit resulteerde in elektrische schokken, waardoor de lift ongecontroleerd begon te bewegen. Bovendien creëerden deze stroomstoten rookontwikkeling. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en ontruimde het gebouw. Toen bleek dat alles veilig was, mochten de bewoners terug naar hun appartement.

Het werk van de brandweer zat erop toen de technieker van de lift ter plekke kwam.