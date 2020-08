Liesel (18) wil onzekerheid overwinnen als Miss Exclusive Anthony Statius

21 augustus 2020

13u54 1 Deinze Liesel Schollaert uit Bachte-Maria-Leerne (Deinze) is één van de finalisten van de missverkiezing Miss Exclusive 2021. De toekomstige kapster wil met haar deelname haar donker verleden achter zich laten.

Miss Exclusive is een jaarlijks terugkomende verkiezing die zich onder andere focust op het milieu. De winnares stroomt dan ook door naar de internationale verkiezing van Miss Earth. Liesel zit momenteel in haar laatste jaar kapster in Leiepoort campus Sint-Theresia en daarnaast klust ze bij in de horeca.

“Ik doe mee aan Miss Exclusive om mijn zelfbeeld op te krikken”, zegt Liesel. “Ik kampte met een slechte thuissituatie en dit zorgde voor heel wat pesterijen, waardoor mijn onzekerheid begon te groeien. Ondertussen heb ik hard gewerkt aan mezelf en ook aan mijn situatie en ik hoop met dit avontuur te kunnen uitbloeien tot een jonge, zelfzekere vrouw die anderen wil inspireren om altijd in je dromen te blijven geloven. Mijn doel is om later leerkracht te worden in de vakken haarzorg en project algemene vakken of PAV.”

De finale van Miss Exclusive vindt normaal gezien plaats op 20 februari 2021, als de coronamaatregelen dat toelaten.