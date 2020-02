Liedjestheater in zaal Ter Leie Anthony Statius

18 februari 2020

16u28 0 Deinze De Gezinsbonden van Petegem en Astene nodigen op d insdag 25 februari het theatergezelschap Kip van Troje uit in zaal Ter Leie. Zij brengen er de familievoorstelling Het geheim van de vuurtoren.

Een heuse vuurtoren, livemuziek en interactie van de bovenste plank. Dat zijn de ingrediënten van Het geheim van de vuurtoren van Kip van Troje. Deze voorstelling, het resultaat van den samenwerking tussen de gezinsbondsafdelingen van Astene en Petegem, staat op het programma tijdens de krokusvakantie.

Op dinsdag 25 februari zijn kinderen van 4 tot 11 jaar om 14.30 uur welkom in zaal Ter Leie in Astene. Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden en deze kunnen aangevraagd worden via info@careel.be.