Lichtenregeling Driespoort-kruispunt vanaf dinsdag terug zoals vroeger: “We zoeken een andere oplossing” Anthony Statius

26 augustus 2019

16u58 0 Deinze De lichtenregeling aan het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg (N35) wordt opnieuw aangepast. Morgennamiddag (dinsdag 27 augustus) zullen de verkeerslichten opnieuw afgesteld zijn zoals vroeger. “Er was teveel fileopbouw, we zoeken een andere oplossing”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Op vraag van de stad Deinze wordt de nieuwe lichtenregeling aan het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Dit zou de verkeerschaos die er heerst sinds vorige week aanzienlijk moeten verminderen.

Op maandag 19 augustus heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de lichtenregeling aan het drukke kruispunt ter hoogte van Driespoort Shopping Deinze aangepast. Op vraag van de Deinse Fietsersbond werd er gezorgd voor aparte groenfases voor fietsers en voetgangers, zodat zij conflictvrij kunnen oversteken. Na een test door de Fietsersbond bleek dat door een defect verkeerslicht de situatie nog steeds niet volledig veilig was en een bijkomend effect was dat de aparte groenfases zorgden voor ellenlange files op de gewestweg; dit tot grote frustratie van heel wat automobilisten.

“Vandaag (maandag) zijn we samen met de stad de situatie gaan bekijken”, zegt Marie De Vliegher, communicatieverantwoordelijke bij AWV. “De fileopbouw is inderdaad veel te groot en daarom hebben we beslist om de lichten voorlopig opnieuw af te stellen naar hoe het vroeger was. Als er nu al zoveel files zijn, dan zal dit vanaf volgende week, wanneer de schoolperiode van start gaat, nog veel erger worden. We gaan zo snel mogelijk bekijken naar een andere oplossing, zodat het kruispunt alsnog veiliger kan gemaakt worden voor zwakke weggebruikers.”