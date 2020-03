Lichte stijging in aantal inbraken, gesprekken voor nieuwe buurtinformatienetwerken lopen Wouter Spillebeen

04 maart 2020

17u07 0 Deinze Door enkele inbraakreeksen in november waren er in 2019 iets meer inbraken in politiezone Deinze-Zulte-Lievegem dan in 2018. Tot oktober zag het er nog naar uit dat het aantal inbraken net zoals de vorige jaren zou dalen. Dat blijkt uit de cijfers die de politiezone voorlegt bij de jaarlijkse BIN-evaluatie.

In 2019 waren er in de zone 98 inbraken en 58 inbraakpogingen, goed voor 156 feiten. In 2018 waren er nog 150 feiten, waarvan 83 gelukte inbraken. Dat betekent dus een lichte stijging, maar vergeleken met 2016 en 2017, toen er nog respectievelijk 215 en 199 feiten vastgesteld werden, gaat de zone er nog steeds op vooruit.

Nochtans zag het ernaar uit dat de politiezone een flinke daling zou kunnen optekenen. Tot en met oktober waren er gemiddeld elf inbraken en inbraakpogingen per maand. In November kreeg de zone dan weer af te rekenen met enkele inbraakreeksen, in totaal goed voor 35 inbraken.

Waakzaamheid

Deinze blijft net zoals de vorige jaren de meest populaire gemeente voor inbrekers, aangezien 59 procent van de inbraken in 2019 op dat grondgebied gebeurden. Voor het tweede jaar op rij werd er in de wijk Astene meer ingebroken dan in alle andere wijken van de zone, gevolgd door Zulte Zuid en Petegem Zuid.

Om de inbraken tegen te gaan, doet de politie opnieuw een beroep op de buurtinformatienetwerken (BIN’s), waarvan de zone er 53 heeft. In Deinze kwamen er afgelopen jaar twee BIN’s bij en in Zulte en Lievegem zijn er gesprekken aan de gang om eventuele bijkomende BIN’s op te richten. In 2019 werden de BIN’s 16 keer opgestart om te waarschuwen voor diefstallen, inbraken en verdachte toestanden of personen. “De BIN’s zijn een belangrijke schakel in onze strijd tegen woninginbraken”, aldus de politie. “Het is door hun waakzaamheid dat de politie de mogelijkheid heeft om efficiënt op zoek te gaan naar de daders.” De politie roept dan ook op om verdachte toestanden steeds snel te melden.